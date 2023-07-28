Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформи в Операторі ГТС

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Верховна Рада ухвалила проєкт закону № 9311-1д про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ). За нього проголосували 250 парламентарів.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, це доопрацьований законопроєкт Максима Хлапука, погоджений з Energy Community та Міжнародним валютним фондом. Цей закон відповідає одразу двом вимогам МВФ, зокрема передбачає активізацію реформи корпоративного управління в Операторі ГТС за рахунок відбору і призначення наглядової ради.

У пояснювальній записці йдеться, що в цій редакції немає кількох ризиків, які були в урядовому проєкті, а саме закон:

перекладає повноваження з призначення керівника ОГТСУ на загальні збори компанії, якщо до 31 жовтня 2023 року не буде обрано її наглядову раду;

забезпечує формування наглядової ради ОГТСУ в порядку, передбаченому для особливо важливих для економіки підприємств;

закріплює, що тип виконавчого органу ОГТСУ (одноособовий чи колегіальний) визначається на рівні статуту компанії, а не на рівні закону;

новий статут ОГТСУ має затвердити Міненерго після його погодження із Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

13 липня народні депутати підтримали цей законопроєкт у першому читанні.