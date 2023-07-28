Рада звільнила від мита і ПДВ тепловізійні монокуляри й антидронові рушниці для військових
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада України ухвалила законопроєкти № 9467 і № 9468.
Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
Вони передбачають звільнення від мита та податку на додану вартість тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, бінокулярів із функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.
За законопроєкти проголосували за основу і в цілому. Вони очікують на підпис голови ВРУ Руслана Стефанчука.
- 22 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закони № 8360 і № 8361 про скасування мита і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та інших пристроїв. Такі заходи є тимчасовими — на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2024 року.
- 20 червня 2023 року президент Зеленський підписав законопроєкти № 9275 і № 9276, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем.