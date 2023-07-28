У WhatsApp зʼявилися миттєві відеоповідомлення

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Meta

У застосунку WhatsApp від компанії Meta відтепер можна записувати короткі відеоповідомлення та ділитися ними в чатах.

Про це повідомили у пресслужбі Meta.

Миттєві відеоповідомлення завдовжки до 60 секунд записуються у реальному часі. Вони захищені наскрізним шифруванням. Подібна функція вже існує в Telegram.

Meta

Щоб записати такі відео, треба перейти в режим відео й утримувати кнопку. Щоб записати відео без рук, треба провести пальцем угору. Відео відтворюватиметься автоматично без звуку — його можна увімкнути, торкнувшись відео.

Найближчими тижнями миттєві відеоповідомлення запрацюють для всіх користувачів WhatsApp.