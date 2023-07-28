США передадуть Україні безпілотники Skydio для документування воєнних злочинів

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Skydio

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть Офісу генерального прокурора України девʼять автономних безпілотників. Їх подарувала американська компанія Skydio.

Про це повідомили у пресслужбі USAID.

Безпілотники Skydio 2+ з камерами 4K допоможуть українським правоохоронцям документувати воєнні злочини.

Skydio

Від 24 лютого минулого року за підтримки USAID уже задокументовані понад 40 тисяч воєнних злочинів росії.