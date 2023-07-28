Reuters: США готують пакет військової допомоги для Тайваню на понад $300 мільйонів

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Сполучені Штати 28 липня планують надати Тайваню військову допомогу на понад $300 мільйонів.

Про це агентству Reuters повідомили двоє американських чиновників. Один із них зазначив, що пакет може коштувати близько $330 мільйонів.

Очікують, що перелік наданих систем озброєння не оголошуватимуть. За словами джерел Reuters, до нього можуть увійти чотири розвідувальні безпілотники MQ-9A без зброї. Наразі американці працюють над видаленням деяких систем, які є лише у ВПС США.

Раніше Тайвань погодився придбати чотири безпілотники MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics. Їх планують передати у 2025 році.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Тайваню потрібні системи протиповітряної оборони і зброя, яка може цілити в кораблі із землі.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес схвалив надання Тайваню допомоги на суму до мільярда доларів.