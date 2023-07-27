Reuters: У ЄС немає грошей, щоб покрити транспортні витрати на експорт українського зерна

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Європейська комісія не має негайних грошей у бюджеті та чіткого способу, як допомогти фінансувати додаткові транспортні витрати на експорт експорт українського зерна після Чорноморської угоди.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Україна — один з найбільших у світі експортерів зерна. Тепер країні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Найдешевша альтернатива — річка Дунай, проте, імовірно, потрібні обсяги нею доставити не вдасться. З огляду на це Міжнародний валютний фонд оцінив зростання світових цін на зерно на 10—15%.

У листі від 21 липня, з яким ознайомилося агентство Reuters, Міністерство сільського господарства України звернулося до глави ЄС з торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, повʼязаних із використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як «смуги солідарності». Україна оцінює додаткові витрати у $30—40 за тонну.

«Ми поки не знайшли рішення, як підтримати зерновий транспорт. Люди ламають голову з минулого року», — сказало джерело, знайоме з дискусіями в ЄС.

У листі також містилося прохання збільшити пропускну спроможність маршрутів солідарності на 1–1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок «зелених коридорів», зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Одне дипломатичне джерело сказало, що грошей дуже мало, а суттєві кошти можна буде отримати лише після середньострокового перегляду бюджету, на узгодження якого може піти ще кілька місяців.

Тим часом президент рф путін на зустрічі із лідерами шістьох африканських держав заявив, що готовий надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна. У США заявили, що обіцянки путіна про «безкоштовне зерно» для кількох країн Африки не врятують ситуації.