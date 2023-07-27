Нардепу Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах під час війни, повідомили про підозру
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату фракції «Слуга народу» Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах, за фактом внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.
Про це Офіс генпрокурора повідомив 27 липня.
Арістов підготував документи про те, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь).
Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного Арістов разом із родиною був на Мальдівах.
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