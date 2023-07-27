Уперше за майже два десятиліття в Польщі створять ракетну бригаду. А ще там відкриють Академію HIMARS
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі вперше за 18 років зʼявиться ракетно-артилерійська бригада, а також відкриється Академія HIMARS.
Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.
Останню ескадрилью, оснащену пострадянським озброєнням, зокрема ракетами «Точка», які бʼють на 70 кілометрів, у Польщі розформували у 2005 році.
Тепер Військо польське має системи HIMARS із радіусом дії до 300 кілометрів.
«Надзвичайно важливо стримати агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS у руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення», — заявив Блащак і додав, що ця зброя «застереже росію від нападу на Польщу».
Новостворена бригада ракетних військ дислокуватиметься в Торуні та Ожиші, вона входитиме до складу 16 механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.
«Щоб навчити більше артилеристів, ми створили Академію HIMARS за зразком Академії Abrams, теж у співпраці з V корпусом армії США», — сказав голова польського Міноборони.
- У лютому 2023 року США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS. Це більше, ніж має на озброєнні Пентагон.
- Пізніше міністр оборони Польщі заявив, що у країні зʼявиться центр виробництва й обслуговування HIMARS.