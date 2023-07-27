Рада підтримала законопроєкт про відбір суддів до КСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Парламент схвалив у другому читанні законопроєкт № 9322, який уточнює конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Ухваливши це рішення, Рада виконала першу рекомендацію Європейської комісії для членства України в ЄС.
У закон додали норму, яка посилює роль міжнародних експертів у відборі кандидатів.
Якщо у звʼязку з однаковою кількістю голосів за і проти дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.
У разі однакової кількості голосів за і проти під час такого повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією «За демократію через право», будуть вирішальними.
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала проєкт закону № 7662 про відбір суддів до Конституційного суду без правки про кількість членів дорадчої групи експертів, яка обирає кандидатів на посаду суддів. Венеціанська комісія побачила в цьому ризики політичного втручання. 19 грудня вона опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту, порекомендувавши зміни, запропоновані експертами у сфері судової реформи. Попри це президент Володимир Зеленський підписав закон.
- Європейська комісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про конкурси на посади суддів Конституційного суду України.
- Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. І Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Україна планувала виконати їх до кінця 2022 року.
- 6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного суду.