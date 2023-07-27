Рада підтримала законопроєкт про відбір суддів до КСУ

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Парламент схвалив у другому читанні законопроєкт № 9322, який уточнює конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Ухваливши це рішення, Рада виконала першу рекомендацію Європейської комісії для членства України в ЄС.

У закон додали норму, яка посилює роль міжнародних експертів у відборі кандидатів.

Якщо у звʼязку з однаковою кількістю голосів за і проти дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.

У разі однакової кількості голосів за і проти під час такого повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією «За демократію через право», будуть вирішальними.