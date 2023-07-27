Рада припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова

Новини

Верховна Рада України припинила депутатські повноваження народного депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова.

Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За таке рішення віддали 320 голосів. Тепер у парламенті залишилося 402 депутати.