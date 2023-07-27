Рада припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова
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- Ліза Бровко
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Верховна Рада України припинила депутатські повноваження народного депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова.
Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За таке рішення віддали 320 голосів. Тепер у парламенті залишилося 402 депутати.
- 25 липня «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела опублікувало розслідування про відпочинок Юрія Арістова у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші. Тоді голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія пообіцяв ініціювати призупинення членства Арістова у фракції, а сам Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата України.
- 26 липня ДБР і СБУ почали розслідувати, чи законно виїхав нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов на відпочинок на Мальдіви під час воєнного стану.