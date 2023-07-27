У Нігері військові заявили про повалення уряду
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Нігері військові заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Про це вони сказали на національному телебаченні пізно ввечері 26 липня.
Про це пише Reuters.
Полковник Амаду Абдраман і девʼять інших офіцерів сказали, що сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму... через погіршення ситуації з безпекою та погане управління».
Він додав, що кордони Нігеру закриті, у країні оголошено комендантську годину, а робота всіх інституцій призупинена. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума.
У Сполучених Штатах кажуть, що з 2012 року витратили близько $500 мільйонів на зміцнення безпеки у Нігері. У квітні Німеччина оголосила про участь у європейській військовій місії із вдосконалення армії країни. Вона мала тривати три роки.
«Базум був єдиною надією Заходу в регіоні Сахель. Франція, США та ЄС витратили значну частину своїх ресурсів у регіоні, щоб зміцнити Нігер і його сили безпеки», — сказав аналітик Ульф Лессінг.
За його словами, переворот створить можливість для росії та інших країн поширити свій вплив у Нігері.
- Мохамед Базум – сьомий президент Нігеру, прийшов до влади у 2021 році. За кілька днів до того, як Мохамед Базум склав присягу, у березні 2021 року, в Нігері зірвали спробу державного перевороту. Після здобуття незалежності від Франції в 1960 році в цій країні відбулося чотири військові перевороти.
- 26 липня група солдатів президентської гвардії Нігеру затримала лідера країни Мохамеда Базума. Його заблокували в президентському палаці у столиці Ніамеї. Солдати перекрили підʼїзди до палацу і кількох міністерств і взяли під контроль усі дороги, які ведуть до національного телеканалу.
- Сполучені Штати закликали звільнити Базума. Європейський Союз та ООН засудили повстання та заявили про занепокоєння.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, який розмовляв з Базумом, поки його тримали під вартою в президентському палаці, заявив, що економічне та безпекове партнерство США з Нігером залежить від продовження демократичного правління.