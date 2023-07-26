В Україні зʼявиться Державний реєстр санкцій

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Інформація про всіх людей та компанії, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат Ради національної безпеки українською та англійською мовами.

У реєстрі будуть:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини — імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.