В Україні зʼявиться Державний реєстр санкцій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.
Інформація про всіх людей та компанії, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат Ради національної безпеки українською та англійською мовами.
У реєстрі будуть:
- підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;
- перелік санкцій, які запровадили або скасували;
- перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини — імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.