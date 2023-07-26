Тайвань уперше провів військові навчання у своєму найбільшому аеропорту. Використав досвід України

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Уперше Тайвань провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати об ʼєкт від потенційного нападу з боку Пекіну.

Про це пише AFP.

Навчання є частиною військових ігор Тайваню — щорічних навчань «Хань Куанг» (Ханьська слава), до яких цього року включили захист цивільних аеропортів.

Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.

Десятки тайванських солдатів відбивалися від «ворогів», які висаджувалися на злітну смугу аеропорту з ударних вертольотів. Поліція аеропорту та пожежники також приєдналися до операції.