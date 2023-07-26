Тайвань уперше провів військові навчання у своєму найбільшому аеропорту. Використав досвід України
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Уперше Тайвань провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань» — солдати тренувалися захищати об ʼєкт від потенційного нападу з боку Пекіну.
Про це пише AFP.
Навчання є частиною військових ігор Тайваню — щорічних навчань «Хань Куанг» (Ханьська слава), до яких цього року включили захист цивільних аеропортів.
Аналітики зазначають, що Тайвань використав досвід оборони аеропорту «Антонов» під Києвом українськими бійцями, які захищали його від атак російських десантників.
Десятки тайванських солдатів відбивалися від «ворогів», які висаджувалися на злітну смугу аеропорту з ударних вертольотів. Поліція аеропорту та пожежники також приєдналися до операції.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США також вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- На початку липня лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав своїх військових «поглибити» планування бойових дій, аби «збільшити шанси на перемогу в реальних боях».