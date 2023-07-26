Politico: Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів для F-16. Які варіанти обговорюють

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Reuters

Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це виданню Politico повідомили три американських чиновники, знайомі з обговореннями.

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не оголосила про відправку літаків Україні.

Наразі Україна посилює тиск на союзників, щоб вони якнайшвидше відправили F-16. Після виходу росії із «зернової угоди» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що літаки можуть допомогти захистити «зерновий коридор».

Одна з пропозицій щодо навчань передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для тренувань на базі 162-го авіакрила — підрозділу Повітряної Національної гвардії, що розташований у Тусоні, штат Аризона. Там уже навчають іноземних партнерів на F-16. Але, за словами двох американських чиновників і європейського посадовця, ця ідея не має широкої підтримки.

Інший план — відправити американських військових пілотів до Європи для навчання українців. Двоє американських чиновників заявили, що остаточних рішень поки немає.

«Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану», — сказав співрозмовник Politico.

Коаліція уже зробила певні кроки для початку навчань. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір військових пілотів у відставці для навчання українських льотчиків. Про це заявив один з американських чиновників. Також журналісти бачили оголошення про роботу, яке згодом було видалено. Тренування відбуватимуться на обʼєкті, який наразі будують в Румунії. Європейські чиновники повідомили, що ще один навчальний центр створять у Данії.

У ЄС сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, в Європі, заявила 25 липня речниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, Велика Британія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів.

Однак, навчання на F-16 не можуть розпочатися, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу навчальних матеріалів, зокрема, інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів. Відповідаючи на нещодавнє запитання про затримку, радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що європейським країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну інфраструктуру для навчань.

Американські посадовці кажуть, що літаки прибудуть в Україну не раніше весни 2024 року.

«Ми, ймовірно, залучимо кількох пілотів до кінця року, але справжній F-16 з українськими кольорами» навряд чи буде раніше весни», — сказав чиновник зі США.