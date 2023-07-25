Країни Балтії запропонували пʼять своїх портів для експорту українського зерна

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Литва, Латвія та Естонія мають пʼять портів, які можна було б використовувати для експорту українського зерна.

Про це 25 липня повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.

«У країнах Балтії є пʼять портів, які можна було б використовувати для безпечного експорту значно більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну спроможність залізниць на Балтійському шляху», — написав Ландсбергіс.