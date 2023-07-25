ЄС переказав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз переказав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги. Цей транш покликаний допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми перевели ще €1,5 мільярда, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру. Буде більше», — написала вона.
- Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися». Однак премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії про надання Україні більшої фінансової підтримки.