Румунія приєдналася до «гарантій безпеки» для України, представлених на саміті НАТО

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Flickr / Dragos Cisuv

Румунія приєдналась до «гарантій безпеки» для України, представлених на саміті НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення приєднатися до «гарантій безпеки» очільниця румунського МЗС повідомила держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови. Вони обговорили також зрив росією «зернової угоди» та заходи, яких Румунія може вжити для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.