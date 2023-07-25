США запровадили санкції проти посадовців Малі за співпрацю з «ПВК Вагнера»

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Пресслужба СБУ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на трьох урядових і військових чиновників з Малі за співпрацю з «ПВК Вагнер».

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США.

Там наголосили, що ці санкції є відповіддю на дії конкретних людей і не спрямовані проти народу Малі. У переліку обмежень опинився міністром оборони Малі, полковник Садіо Камара. За даними США, він спланував і організував розгортання «ПВК Вагнера» в Малі. У 2021 році Камара кілька разів зʼїздив до росії, щоб домовитися про це.

Йому допомагав нинішній начальник штабу ВПС Малі, полковник Алу Бой Діарра. Раніше він був начальником авіаційної логістики. Разом вони розробили і втілили в життя план прибуття «вагнерівців» до Малі. Діарра кілька разів їздив разом з Камарою до росії, а також співпрацював з керівником найманців у Малі Іваном Масловим, який уже перебуває під санкціями США.

Заступником начальника штабу ВПС Малі, підполковник Адама Багайоко працював над забезпеченням розміщення «ПВК Вагнера» в Буркіна-Фасо. Крім того він допомагав «ПВК Вагнера» видобувати золото в Малі.