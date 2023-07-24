Націоналізованому Сенс Банку призначили нове керівництво
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Націоналізований Сенс Банк отримав новий склад членів наглядової ради та правління.
Про це банк повідомив 24 липня.
Відтепер наглядова рада Сенс Банку складається з п’яти членів: двох представників держави і трьох незалежних членів:
- Аджунер Шевкі — голова наглядової ради;
- Андрій Пронченко — член наглядової ради (незалежний);
- Ростислав Дюк — член наглядової ради (незалежний);
- Андрій Свистун — член наглядової ради;
- Владислав Власюк — член наглядової ради.
Головою правління Sense Bank призначено Дмитра Кузьміна. На посадах членів правління затверджено:
- Олена Зубченко — заступник голови правління;
- Олексій Шклярук — член правління, головний ризик-менеджер;
- Інна Тютюн — член правління;
- Андрій Соколов — член правління.
20 липня НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за 1 гривню. 22 червня Сенс Банк став державним.
Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. У 2022 році вони спочатку потрапили до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.