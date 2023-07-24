Націоналізованому Сенс Банку призначили нове керівництво

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Націоналізований Сенс Банк отримав новий склад членів наглядової ради та правління.

Про це банк повідомив 24 липня.

Відтепер наглядова рада Сенс Банку складається з п’яти членів: двох представників держави і трьох незалежних членів:

Аджунер Шевкі — голова наглядової ради;

Андрій Пронченко — член наглядової ради (незалежний);

Ростислав Дюк — член наглядової ради (незалежний);

Андрій Свистун — член наглядової ради;

Владислав Власюк — член наглядової ради.

Головою правління Sense Bank призначено Дмитра Кузьміна. На посадах членів правління затверджено:

Олена Зубченко — заступник голови правління;

Олексій Шклярук — член правління, головний ризик-менеджер;

Інна Тютюн — член правління;

Андрій Соколов — член правління.

20 липня НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за 1 гривню. 22 червня Сенс Банк став державним.

Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. У 2022 році вони спочатку потрапили до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.