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Голова «Укргідроенерго» пояснив, за яких обставин буде недоцільно відновлювати Каховську ГЕС

Автор:
Софія Телішевська
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Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтервʼю Forbes пояснив, чому доцільність відбудови Каховської ГЕС може бути під питанням.

У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.

Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.

На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:

«Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем», — зазначив Ігор Сирота.