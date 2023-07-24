Голова «Укргідроенерго» пояснив, за яких обставин буде недоцільно відновлювати Каховську ГЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтервʼю Forbes пояснив, чому доцільність відбудови Каховської ГЕС може бути під питанням.
У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.
- проєктування тимчасових гребель Каховського гідровузла і будівництво підпірної споруди біля Дніпровської ГЕС;
- обстеження й демонтаж зруйнованих споруд, розробку проєкту будівництва Каховської ГЕС і зведення тимчасової греблі (після деокупації).
Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.
На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:
- Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, які залежали від поставок із Каховського водосховища? Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області — 64%, Запорізької — 70%. Повноцінної альтернативи немає.
- Як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась із Каховського водосховища? Також без Каховського водосховища неможливо відновити водопостачання Криму після його деокупації.
- Як забезпечити водою Запорізьку АЕС після деокупації? Повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища.
- Як забезпечити річкове судноплавство Дніпром? Наразі глибина на місці Каховського водосховища — до 2 м проти 16 м водосховища.
«Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем», — зазначив Ігор Сирота.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області — загинула 31 людина. Глава «Укргідроенерго» Ігор Сирота тоді заявляв, що на будівництво нової станції потрібно від $800 млн до $1 млрд. Окрім ГЕС, також потрібно буде будувати мостовий і залізничний переходи, які теж зруйновано. «Якщо працювати 24/7, на це піде пʼять років», зазначив він.