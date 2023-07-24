Німеччина домовилася з Польщею про створення центру для ремонту танків Leopard
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Німецькі посадовці дійшли згоди з польськими колегами щодо створення ремонтного центру для танків Leopard 2А4, які використовує Україна.
Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер на брифінгу, передає Укрінформ.
Він сказав, що тепер українські танки Leopard 2А4 будуть ремонтувати в Польщі, і назвав німецько-польські зусилля продуктивними.
- 12 липня медіа писали, що Німеччина відмовилася від ідеї створити в Польщі центр для ремонту танків Leopard, мовляв, у Варшави завищені цінові очікування.
- Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, поки танки чекають на ремонт. Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.
- 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв наростити постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1 A5 на тлі останніх повідомлень про втрату на фронті кількох танків Leopard 2.