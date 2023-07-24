Німеччина домовилася з Польщею про створення центру для ремонту танків Leopard

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Німецькі посадовці дійшли згоди з польськими колегами щодо створення ремонтного центру для танків Leopard 2А4, які використовує Україна.

Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер на брифінгу, передає Укрінформ.

Він сказав, що тепер українські танки Leopard 2А4 будуть ремонтувати в Польщі, і назвав німецько-польські зусилля продуктивними.