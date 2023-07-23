В ООН засудили удари по Одесі, але не вказали, що це була російська атака
- Автор:
- Софія Телішевська
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Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не вказало, що атаку здійснила росія.
«Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були завдані по історичному центру, пошкодивши будинки, собор, залишивши вбитого мирного жителя та поранених. Міжнародне гуманітарне право чітке: цивільні та цивільна інфраструктура не є ціллю», — йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури, убила одну людину та поранила ще 21.
- Після виходу із «зернової угоди» росія активізувала масштабні атаки на південь України, зокрема на Одеську область. Окупанти атакували регіон у ніч на 18, 19, 20 та 21 липня, сильно пошкодивши обʼєкти портової інфраструктури, житлові будинки й торговельні мережі. Росіяни знищили десятки тисяч тонн зерна. В ніч на 23 липня росія вдарила по історичному центру Одеси. Володимир Зеленський заявив, що потужностей української протиповітряної оборони не вистачає, аби захистити всі регіони.