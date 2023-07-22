Китайські астронавти місії «Шеньчжоу-16» вперше вийшли у відкритий космос
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
скріншот
Китайські астронавти Чжу Янчжу і Цзін Хайпен 20 липня вперше вийшли у відкритий космос у рамках місії «Шеньчжоу-16».
Про це повідомляє Space.
Астронавти провели вісім годин поза межами космічної станції «Тяньгун». Ще один член екіпажу Гуй Хайчао допомагав зі станції за допомогою роботизованої руки.
Вихід у космос не транслювали — про нього оголосили лише після того, як астронавти благополучно повернулися на «Тяньгун».
Китайське державне медіа повідомило, що Цзін і Чжу виконали низку завдань, зокрема установили та підняли опорну раму для панорамної камери за межами основного модуля станції, а також розблокували та підняли дві панорамні камери за межами експериментального модуля.
- У травні Китай відправив у космос перший цивільний корабель під назвою «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту перебувають троє астронавтів.
- Китай до 2030 року планує відправити на Місяць дві ракети — одна нестиме космічний корабель, що приземлиться на його поверхню, а інша транспортуватиме астронавтів.