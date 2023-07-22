CNN: Американська розвідка не сумнівається в наявності російської ядерної зброї в Білорусі

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Tumra Needi / Flickr

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) «не має підстав сумніватися», що росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Про це пише CNN із посиланням на джерела в DIA.

У червні російський диктатор путін заявив, що «перші [російські] ядерні боєголовки вже доставили на територію Білорусі», і додав, що їх розмістили там для «стримування».

За даними Федерації американських вчених, росія має приблизно 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема майже 1 900 одиниць тактичної ядерної зброї. Наразі невідомо, яку частину цього арсеналу путін планує перемістити, а європейські та американські чиновники поки що публічно не підтвердили, що російська ядерна зброя справді перебуває в Білорусі.

Водночас високопоставлені представники американської розвідки сказали невеликій групі журналістів, що в аналітиків «немає підстав сумніватися» в заявах путіна про передачу зброї.

Чиновники не стали розповідати, чому вони так вважають. Вони визнали, що американській розвідці важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

Раніше представники США і Заходу повідомили CNN, що Білорусь, імовірно, не завершила модернізацію сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Однак, за даними інших джерел, у Білорусі є різні обʼєкти радянської епохи, де можна її розмістити.

Британський міністр оборони Бен Воллес минулого тижня заявив, що Велика Британія «бачила ознаки прогресу» в передачі зброї, і зазначив, що путін «не завжди бреше». Однак Воллес не уточнив, про які саме ознаки йдеться.

Представник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що США очікують, що росія «дотримуватиметься своїх зобовʼязань щодо нерозповсюдження».

«Я скажу, що ми продовжуємо активно стежити за повідомленнями про російсько-білоруську домовленість, щоб переконатися, що росія зберігає контроль над своєю зброєю в разі будь-якого розгортання в Білорусі та дотримується своїх зобовʼязань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», — сказав він на брифінгу 11 липня.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в червні заявляв, що в разі агресії він «без вагань» використає російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській землі. Проте високопосадовці не вірять, що Лукашенко матиме контроль над арсеналом.

Минулого місяця путін заявив, що решту тактичної ядерної зброї, яку росія планує перемістити, передадуть Білорусі «до кінця літа або до кінця року».