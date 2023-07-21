Російський суд відправив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до СІЗО
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Медиазона
Суд у Москві відправив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у СІЗО до 18 вересня.
Про це повідомляє російське видання «Медіазона».
Дружина Стрєлкова в його Telegram-каналі 21 липня написала, що чоловікові висунули звинувачення в екстремізмі. Вона стверджує, що поки її не було вдома, удень до них приїхали представники Слідчого комітету й нібито вивезли Стрєлкова в «невідомому напрямку» — на звʼязок він не виходив.
Згодом Гіркіна доставили до Міщанського суду Москви. Йому інкримінували публічні заклики до екстремістської діяльності.
- Ігор Стрєлков — російський військовий, блогер, відставний офіцер, колишній полковник ФСБ, керівник терористичного угрупування «Новоросія» з 2014 року і колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування «Народне ополчення Донбасу». СБУ й Офіс генпрокурора України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування й умисні вбивства. У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака рейсу MH-17.
- 16 жовтня 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду $100 000 за передачу Гіркіна в український полон.