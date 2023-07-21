Лев, помічений на вулицях Берліну, виявився кабаном. Поліція припиняє пошуки
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Німецькі правоохоронці припиняють пошуки левиці, яку напередодні помітили на околицях Берліну, оскільки не знайшла жодних доказів, що вона існує.
Про це пише BBC.
Експерти стверджують, що тварина, яку зaфільмували свідки, імовірно, є диким кабаном. Раніше правоохоронці повідомили журналістам, що вважають відео автентичним.
Жодних відбитків лап або матеріалів ДНК, зокрема левʼячих фекалій, поліція не знайшла.
«Гострої небезпеки немає», — заявив 21 липня мер району Кляйнмахнов, де вперше помітили тварину, Міхаель Груберт. Він додав, що поліція буде напоготові, якщо ситуація зміниться.
- 20 липня на південно-західній околиці Берліну помітили дику тварину, схожу на левицю. Протягом доби її шукали близько 120 поліцейських і експертів з дикої природи. Вони використовували безпілотники, гелікоптери й теплові камери. Місцевим мешканцям рекомендували залишатися вдома і тримати при собі домашніх тварин.