УП: Міноборони заплатило 1,4 мільярда компанії «Львівський арсенал» за міни, але не отримало жодної

Новини

АрміяInform

Фірма «Львівський арсенал» отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але прострочила контракт і не передала Силам оборони жодної міни.

Про це йдеться в матеріалі «Української правди».

11 листопада 2022 року Міністерство оборони укладало контракт із фірмою «Львівський арсенал» на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди — один мільярд 400 мільйонів гривень. Від Міноборони угоду підписував тимчасовий виконувач обовʼязків директора департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв.

У грудні 2022 року зірвалася перша ж поставка озброєння за контрактом. Міноборони почало зʼясовувати, у чому річ. Зʼясувалося, що «Львівський арсенал» мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у тій країні не було. Вони лежали на складах у третій країні. Але ні «Львівський арсенал», ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни перед тим, як взяти гроші Міноборони.

В коментарі УП підписант угоди Олександр Лієв пояснив, що «Львівський арсенал» дійсно надав експортні ліцензії: «Ця компанія надала експортну ліцензію з країни постачальника, і лише тоді ми переказали їм кошти. Найчастіше постачання організовується через посередників. За таких умов нам важко проконтролювати отримання експортних документів з країни виробника».

«Це була цивілізована країна ЄС, що є партнером України. І, по-друге, договори укладають лише з компаніями, що визначені урядом як такі, що мають право на таку діяльність», — додав Лієв.

У Міноборони наголосили, що вони не можуть перевіряти всі компанії: якщо вони отримали через Кабмін дозвіл на імпорт озброєнь, це означає, що з ними можна працювати.

«Львівський арсенал»

Фірма розташована на лівому березі Києва за адресою: вулиця Праці, будинок 1 (стара панелька). До осені 2022 року фірма не фігурувала серед великих постачальників озброєнь.

Засновник «Львівського арсеналу» — Юрій Збітнєв. У 1990 році він став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР.

Єдиний раз до нинішньої ситуації компанія зʼявлялася в публічному просторі, коли зірвала контракт із головним виробником стрілецької зброї для МВС, підприємством «Форт», і кілька років судилася за 5 мільйонів гривень.