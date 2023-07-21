Російський обстріл убив двох дітей у селі Дружба на Донеччині

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Павло Кириленко / Facebook

Росіяни вдарили з артилерії по селу Дружба поблизу Торецька в Донецькій області. Загинули двоє дітей.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Близько 15:00 21 липня артилерійський снаряд влучив на подвірʼя, де були брат і сестра — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Вони отримали осколкові поранення. Хлопчик загинув на місці, його сестра померла в лікарні.

Павло Кириленко / Facebook

Крім того, у Дружбі поранена 74-річна жінка — її відправили до лікарні.

Павло Кириленко закликав батьків неповнолітніх дітей вивозити дітей із небезпечної зони.