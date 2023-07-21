Російський обстріл убив двох дітей у селі Дружба на Донеччині
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Павло Кириленко / Facebook
Росіяни вдарили з артилерії по селу Дружба поблизу Торецька в Донецькій області. Загинули двоє дітей.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Близько 15:00 21 липня артилерійський снаряд влучив на подвірʼя, де були брат і сестра — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Вони отримали осколкові поранення. Хлопчик загинув на місці, його сестра померла в лікарні.
Крім того, у Дружбі поранена 74-річна жінка — її відправили до лікарні.
Павло Кириленко закликав батьків неповнолітніх дітей вивозити дітей із небезпечної зони.
- 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, насамперед це торкнеться Бахмуту. Обовʼязкова евакуація дітей буде здійснюватися за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.
- 1 червня в Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів. Це стосується міста Залізного, селищ Нью-Йорк і Північне та сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка і Подільське.