Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
«Укренерго» і словацький оператор системи передачі SEPS домовилися відновити експорт електроенергії з 23 липня. Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності стартує сьогодні — учасникам запропонують 200 МВт з датою поставки 23 липня з 09:00 до 14:00.
Українська електроенергія експортуватиметься лише в ті години, коли в енергосистемі є надлишок, пояснюють в «Укренерго».
Після внесення необхідних змін в законодавство і погодження НКРЕКП Україна зможеь розпочати експорт електроенергії до Словаччини.
- Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту — 1 200 МВт. Торік Україна експортувала електроенергію до ЄС протягом червня — жовтня та заробила на цьому майже $590 мільйонів. Тоді ціна електроенергії у Словаччині та Румунії була на рекордному рівні $400/МВт·год, в Україні — $89/МВт·год. Різниця у цінах сягала 300—400%, наразі таких премій немає. Ціни в країнах ЄС впали до $115—130/МВт⋅год.
- Словаччина зупинила експорт у квітні, оскільки сторони не домовились про розподіл доходів від пропускної спроможності міждержавного перетину Україна — Словаччина.