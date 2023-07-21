Росіяни завдали ракетних ударів по Одещині та Чернігівщині

Новини

Російські окупанти ракетами атакували обʼєкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Масштаби руйнувань уточнюються. Поки що інформації про постраждалих немає. Загалом росіяни запустили сім ракет різних класів, але скільки саме ракет поцілили в обʼєкт — Гуменюк не вказала.

Тим часом ворог вів ракетний обстріл у Чернігівській області — пошкоджено будівлю місцевого будинку культури. На місці влучання ракети знашли тіло жінки, додав голова ОВА Вʼячеслав Чаус. Триває розбір завалів. Інших деталей Чаус не надав.