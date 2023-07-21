Амстердам забороняє круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і подбати про екологію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Aquiles Carattino / Unsplash
Рада Амстердаму заборонила круїзним лайнерам відвідувати центр міста. Так столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів і стримати забруднення довкілля.
Про це пише BBC.
Місцеві чиновники вирішили, що судна не відповідають амбіціям міста щодо сталого розвитку. Через свою популярність Амстердам приваблює 20 мільйонів туристів щороку, а це шкодить екології.
Проходження круїзних кораблів також несумісне з планами будівництва нового мосту між історичним південним районом міста та районом Норд, який є центром останніх проєктів міського розвитку.
- У березні Амстердам запустив рекламну кампанію, щоб зменшити потік молодих британських туристів. Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи, через що туди часто їдуть британські туристи, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка обурює місцевих, тому вони вирішили з цим боротися.
- Водночас для покращення життя мешканців Амстердаму там заборонили курити марихуану у кварталі «червоних ліхтарів», а секс-працівників зобовʼязали закривати свої заклади о 03:00. Місцеві депутати підтримали такі зміни.