Planet Labs опублікували супутникові знімки військового полігона у Криму після вибухів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Planet Labs Inc. via AP
Cупутникові знімки Planet Labs за 19 липня зафіксували наслідки вибухів і пожеж на військовому полігоні в тимчасово окупованому Криму.
Він розташований неподалік Старокримського військового полігона в Кіровському районі Криму. У ніч проти 19 липня там пролунали вибухи. Через це окупаційна «влада» перекрила трасу «Таврида» й оголосила евакуацію з прилеглих зон — це чотири населені пункти та дві тисячі людей. Україна не коментувала події на кримському військовому полігоні.
- Починаючи із серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» і навчаннями військових рф. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. Уночі про 18 липня окупований півострів атакували майже 30 БпЛА.