Фінляндія закриває російське генконсульство у місті Турку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Від 1 жовтня Фінляндія анулює дозвіл на роботу генконсульства росії у місті Турку. Про це російському послу повідомили у фінському МЗС.
Про це пише Yle.
Це відповідь на закриття генконсульства Фінляндії у російському Санкт-Петербурзі.
- Раніше росія обурилась через «напад» на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.
- 30 травня Міністерство закордонних справ росії викликало фінського посла Антті Хелантеря, якому повідомило про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеєнранта.
- 6 червня уряд Фінляндії вирішив вислати девʼятьох працівників російського посольства, оскільки ті вели розвідувальну діяльність, яка несумісна з дипломатичним статусом.
- 1 липня припинили роботу відділення генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі, Петрозаводську й Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років.