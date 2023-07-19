Фінляндія закриває російське генконсульство у місті Турку

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Від 1 жовтня Фінляндія анулює дозвіл на роботу генконсульства росії у місті Турку. Про це російському послу повідомили у фінському МЗС.

Про це пише Yle.

Це відповідь на закриття генконсульства Фінляндії у російському Санкт-Петербурзі.