Колишній глава СБУ Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката у Полтавській області
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Колишній голова СБУ Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Про це заявив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс в інтервʼю місцевому виданню «Полтавщина», пише «Дзеркало тижня».
За його словами, перед цим Баканов склав іспити в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов шестимісячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу.
Про це також написав у Facebook адвокат Денис Бугай.
- 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча за підозрою у держзраді. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.