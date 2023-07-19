Reuters: Три дні тому росія призупинила рух через Керченську протоку

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Російська влада призупинила рух вантажних суден через Керченську протоку з 16 липня — після атак безпілотників у Севастополі.

Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.

«Навігація простоює вже третю добу. Зупинили її 16 липня, близько 17:00 за місцевим часом, коли була атака [безпілотників] на Севастополь», — сказав анонімний співрозмовник агентства.