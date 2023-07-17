Нацбанк відсудив в олігарха Олега Бахматюка 1,8 мільярда гривень
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Пресслужба компанії Укрлендфармінг
Печерський районний суд міста Києва вирішив стягнути з ексвласника ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка, як поручителя, понад 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку України.
Про це пише пресслужба НБУ.
Гроші стягнуть, щоб погасити заборгованість установи за одним із наданих раніше кредитів рефінансування, які та не повернула.
У 2014 році Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» уклав з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму два мільярди гривень. Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань, уклавши з Нацбанком договір поруки. Банк і його власник не виконали зобовʼязання, тому НБУ у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою. Пізніше банк погасив заборгованість на суму близько 200 мільйонів гривень.
- Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка, як поручителя перед НБУ, — майже 8 мільярдів гривень.
- У січні 2020 року Нацбанк почав процедуру стягнення заставного майна з підконтрольної Олегу Бахматюку «Київської птахофабрики», щоб погасити борг банку Бахматюка «Фінансова ініціатива» за кредитом рефінансування. Загальна заборгованість двох банків Бахматюка — «Фінансова ініціатива» та VAB Банку — становить 10,6 мільярда гривень. Сам Бахматюк пропонував реструктурувати цей борг і виплатити Фонду гарантування вкладів і Нацбанку 8 мільярдів гривень протягом пʼяти років.
- 29 травня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно обрала запобіжним заходом для Бахматюка тримання під вартою.