На аукціоні продали iPhone першого покоління за рекордні $190 тисяч. Що в ньому особливого?

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South China Morning Post / Contributor

Першу модель смартфону iPhone 2007 року випуску від компанії Apple продали на аукціоні в США за $190 тисяч, що в 400 разів дорожче від початкової ставки.

Про це пише BBC.

Особливість моделі в тому, що цей iPhone на 4 ГБ памʼяті був нерозпакований, у заводській коробці. Його описали так: «Майже бездоганна поверхня і краї, заводська пломба чиста, з правильними деталями швів і щільністю».

Спочатку лот оцінили в $599 і очікували, що вартість зросте до $50—100 тисяч, але на аукціоні вдалося побити всі попередні рекорди.

Перший iPhone запустили в продаж у 2007 році, але припинили випуск моделі на 4 ГБ вже за два місяці, тому що люди надавали перевагу смартфонам із памʼяттю 8 ГБ. Через це лот був унікальнішим за інші.