Україна почала імпорт електроенергії з Польщі відновленою ЛЕП

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Україна почала імпортувати електроенергію з Польщі через лінію електропередачі, яку модернізували «Укренерго» й польський оператор системи передачі PSE у травні.

Про це пише пресслужба «Укренерго».

Вперше імпорт відбувся 16 липня: у пікові години споживання між 20:00 і 23:00 енергосистема отримала додаткові 800 МВт потужності.

Також цього дня відбувся імпорт зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю до 350 МВт. Цього дня, 17 липня, імпорт передбачався зі Словаччини між 17:00 і 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.