The New York Times опублікувала супутникові знімки прибуття «вагнерівців» до Білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Maxar Technologies
Понад десяток автівок, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики 15—16 липня прибули на колишню військову базу неподалік білоруського міста Осиповичі.
Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані The New York Times.
Міністерство оборони Великої Британії заявило в неділю, що контингент бійців «ПВК Вагнера» прибув до табору в Білорусі, але не уточнило місце розташування табору. Польський чиновник 16 липня також повідомив, що найманці «ПВК Вагнера» прибули до Білорусі.
На супутниковому знімку, зробленому 16 липня, видно кілька вантажівок та автобусів біля гаражів табору, де їх раніше не було.
Біля наметів також можна було побачити кілька пікапів, військову техніку та щось схоже на «буханку», а також невелику групу людей.
Перша вантажівка зʼявилася на супутникових знімках у таборі вдень 13 липня. Зображення від компанії BlackSky 15 липня зафіксувало прибуття нових вантажівок та інших автівок. Кількість транспорту в таборі збільшилася 16 липня.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін.
- 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала з росії в районі Кричева, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
- Згодом українські прикордонники підтвердили прибуття «вагнерівців» до Білорусі. Вони зафіксували окремі групи найманців, які переміщаються туди з росії.