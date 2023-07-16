Міністр оборони Британії підтвердив намір піти з посади та політики загалом

Новини

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який найдовше серед консерваторів обіймає посаду міністра оборони, підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах.

Про це він заявив в інтервʼю The Times.

Сам міністр пояснив своє рішення втомою від політики та державної служби.

«Я пішов у політику в 1999 році, коли став членом шотландського парламенту. Минуло 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля ліжка», — розповів Воллес.

Він повідомив премʼєру Ріші Сунаку про свої наміри ще 16 червня, хотів тримати новину в таємниці до більш сприятливого моменту, щоб уникнути розмов про кризу в Консервативній партії напередодні довиборів, але витік у медіа стався раніше.

Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Однією з причин відходу Воллеса від політики називають те, що британському премʼєру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів у тому, що Воллес має стати наступним генсеком НАТО.