Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Книги рекордів Гіннеса

Новини

Facebook / Cristiano Ronaldo

Португальський футболіст Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвисокооплачуваніший спортсмен у світі.

За оцінками Forbes, за 12 місяців до 1 травня 2023 року Роналду заробив $136 мільйонів. Зокрема, $46 мільйонів доларів він заробив на футбольному полі та $90 мільйонів — поза ним.

Роналду забрав титул найбільш високооплачуваного спортсмена у Мессі, який побив цей рекорд у 2022 році, заробивши $130 мільйонів доларів.