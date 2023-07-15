Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Книги рекордів Гіннеса
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Cristiano Ronaldo
Португальський футболіст Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найвисокооплачуваніший спортсмен у світі.
За оцінками Forbes, за 12 місяців до 1 травня 2023 року Роналду заробив $136 мільйонів. Зокрема, $46 мільйонів доларів він заробив на футбольному полі та $90 мільйонів — поза ним.
Роналду забрав титул найбільш високооплачуваного спортсмена у Мессі, який побив цей рекорд у 2022 році, заробивши $130 мільйонів доларів.
- Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду офіційно став гравцем футбольного клубу «Аль-Наср» із Саудівської Аравії після того, як розірвав контракт із футбольним клубом «Манчестер Юнайтед» за взаємною згодою.
- Після цього Роналду встановив два світові рекорди: за кількістю ігор за національну збірну і за кількістю голів в офіційних матчах національних команд.