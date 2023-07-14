Новим головним сержантом 47 ОМБр став Віталій Аверін
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади «Магура» призначили Віталія Аверіна.
Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.
Воїн із позивним «Авер» пішов на війну добровольцем у 2014 році. Брав участь у боях за Іловайськ, Попасну та Широкине у складі батальйону «Донбас». Отримав орден «За мужність» III ступеня.
Раніше він був головним сержантом одного з підрозділів 47 бригади.
- Раніше головний сержант бригади Валерій Маркус заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. За його словами, керівництво бригади нібито не дозволяє побудувати військову частину «згідно з цінностями, декларованими бійцями». Також він звинуватив деяких офіцерів зʼєднання в некомпетентності.
- Командир 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Сак відреагував на рапорт головного сержанта Валерія Маркуса, який попросив перевести його на нижчу посаду. Сак закликав припинити конфлікти та суперечки й працювати заради спільної боротьби.