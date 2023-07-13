Перше видання «Гобіта» Толкіна продали за $13 тисяч

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Cancer Research UK/PA

Одне з перших видань «Гобіта» британського письменника Джона Толкіна, знайдене у благодійному магазині, продали за £10 тисяч ($13,1 тисячі).

Про це пише The Guardian.

Один із перших 1 500 примірників, надрукованих у 1937 році, знайшли в підсобці магазину Cancer Research UK. Там є чорно-білі ілюстрації Толкіна.

Cancer Research UK/PA

Книгу виставили на продаж на eBay, де вона зібрала £10 099,50. Їх витратять на благодійність.

«Я відкрив першу сторінку і побачив, що це перше видання, і подумав, що його варто надіслати команді eBay. Я думав, що ми отримаємо максимум £500, якщо нам пощастить, тому я не міг повірити, коли за кілька місяців дізнався, що його продали за понад £10 000», — сказав керівник магазину Адам Карслі.