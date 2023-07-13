Верховний суд Швеції заборонив екстрадицію двох людей до Туреччини
- Автор:
- Анна Холоднова
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Magnus Andersson/TT
Верховний суд Швеції вирішив припинити процес екстрадиції двох людей до Туреччини. Там їх звинувачують у причетності до терористичної організації.
Про це пише SVT.
Туреччина стверджує, що вони завантажили на свої телефони програму, яку використовує рух Гюлена. Одного з них уже засудили в Туреччині, іншого розшукують.
Приналежність до терористичної організації є злочином у Швеції, але людина має активно брати участь у діяльності терористичної організації. Завантажити застосунок на телефон недостатньо.
Двоє людей, яких заборонили екстрадувати, мають статус біженця у Швеції. Верховний суд вважає, що в Туреччині їм загрожує переслідування.
- Під час процесу ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО Туреччина заявляла, що ця країна нібито переховує у себе терористів, зокрема прибічників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту у 2016 році.
- 12 червня уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію чоловіка, якого 10 років тому в Туреччині засудили за перевезення канабісу. Також він був прихильником Робітничої партії Курдистану (РПК).