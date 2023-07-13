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У Києві перейменували ще 14 топонімів, назви яких повʼязані з росією

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images

Київська міська рада проголосувала за перейменування 14 обʼєктів у столиці, назви яких повʼязані з росією та СРСР.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Ось перелік нових назв:

У Дарницькому районі:

У Шевченківському районі:

У Деснянському районі:

У Дніпровському районі:

В Оболонському районі:

18 травня в Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.