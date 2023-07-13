Верховна Рада підтримала створення державного реєстру санкцій

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В Україні запрацює державний реєстр санкцій. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт.

Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

За законопроєкт № 8392 проголосували 314 депутатів.

«До цього часу єдиноі публічноі бази санкцій не існувало — банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої — усі викручувались як могли», — зазначила вона.

Відтепер інформація про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано персональні санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат Ради національної безпеки українською та англійською мовами.

У ньому зазначатимуть:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які застосовуються, змінюються або скасовуються;

державні органи, відповідальні за виконання рішення РНБО щодо застосування, зміни або скасування національних санкцій;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для юридичної особи — найменування, місцезнаходження, держава реєстрації (за відсутності відомостей про державу реєстрації — інформація про відсутність реєстрації в Україні) та/або реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер, інші відомості, що її ідентифікують; для фізичної особи — ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та/або реєстраційний номер облікової картки платників податків або ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство (за відсутності відомостей про громадянство — інформація про відсутність в особи громадянства України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); інші відомості, що її ідентифікують (за наявності);

відомості про суб’єкта, що вніс пропозиції щодо застосування, зміни або скасування санкцій.

6 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування персональних санкцій проти 18 зарубіжних компаній. Серед них є ті, які частково належать підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману.