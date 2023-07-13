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Верховна Рада підтримала створення державного реєстру санкцій

Автор:
Анна Холоднова
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В Україні запрацює державний реєстр санкцій. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт.

Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

За законопроєкт № 8392 проголосували 314 депутатів.

«До цього часу єдиноі публічноі бази санкцій не існувало — банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої — усі викручувались як могли», — зазначила вона.

Відтепер інформація про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано персональні санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат Ради національної безпеки українською та англійською мовами.

У ньому зазначатимуть:

6 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування персональних санкцій проти 18 зарубіжних компаній. Серед них є ті, які частково належать підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману.