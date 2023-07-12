Ілон Маск офіційно запустив власну компанію з досліджень штучного інтелекту. Вона називається xAI

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Steve Jurvetson / Flickr

Ілон Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. Її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту».

Про це Маск оголосив у Twitter, де вже зʼявився верифікований акаунт компанії.

Жодних подробиць про діяльність компанії поки що немає. Ними команда пообіцяла поділитися 14 липня під час аудіоефіру у Twitter. Наразі на сайті xAI можна лише ознайомитися з командою компанії.

Її очолює Маск, а у штаті — вихідці з компаній DeepMind (належить Alphabet), OpenAI (відома ChatGPT), Google Research, Microsoft Research, Twitter і Tesla. Більшість з них мали досвід роботи у сфері штучного інтелекту. Набір у xAI триває.

На сайті вказано, що компанія не повʼязана з X Corp, до якої входить Twitter, але «тісно співпрацюватиме» із соцмережею.