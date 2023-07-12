Киянка поширювала в соцмережах відео про роботу ППО. Їй оголосили підозру
- Автор:
- Ліза Бровко
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Мешканка Києва ділилась у месенджері відео з роботою Протиповітряної оборони. За це їй повідомили про підозру в поширенні інформації щодо розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК ).
Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
У травні 2023 року жінка на свій телефон зняла відео з розташуванням ППО та результатами її роботи, а потім відправила його в месенджер.
Правоохоронці оперативно знайшли киянку, провели обшук у її помешканні та вилучили телефон. Зараз їй обирають запобіжний захід.
В Офісі генпрокурора зауважують, що раніше її близька родичка вчинила аналогічно, її справу вже скерували до суду.
- 5 липня суд у Києві засудив до одного року умовно блогерку Інну Воронову, яка опублікувала в інтернеті відео про роботу ППО. Її відео зразу поширили російські ресурси, що поставило під загрозу підрозділи столичної протиповітряної оборони.
- 2 червня Соломʼянський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт двох блогерок, які знімали роботу ППО.
- 31 травня Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які знімали роботу ППО в Києві під час російської атаки 16 травня. Серед них були Семенченко і Чернецька.