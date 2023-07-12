Зеленський назвав результати саміту НАТО «гарними» — але не «ідеальними»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальні».

Про це він заявив на другий дня саміту, 12 липня, під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Але чіткі сигнали про те, що це станеться, сьогодні звучали впевнено», — сказав Зеленський.

Також, за його словами, якщо сьогодні «Велика сімка» погодить першу велику декларацію щодо гарантії безпеки, «то це буде конкретний факт, адже там написано, що ці гарантії діють на шляху до НАТО». Зеленський наголосив, що гарантії безпеки країн G7 мають бути «не замість членства, а на шляху України до Альянсу».

Щодо зброї, Зеленський додав, що потреба в далекобійній зброї залишається.

Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, і багато країн Альянсу візьмуть на себе безпекові зобовʼязання для України.

Перед початком саміту 11 липня Зеленський був незадоволений, що немає конкретики щодо членства України в НАТО. Він заявляв, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.