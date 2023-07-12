Медіа: Німеччина відмовилася від ідеї створити в Польщі центр для ремонту танків Leopard
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд Німеччини відмовився від створення на території Польщі центру для ремонту танків Leopard, які були передані Україні.
Про це виданню Handelsblatt повідомили джерела, знайомі з цим питанням.
За даними співрозмовників газети, причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони. Офіційно про це мають оголосити найближчим часом.
Видання наголошує, що Україна має термінову потребу у ремонті пошкодженої західної техніки на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ.
- Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, поки танки чекають на ремонт. Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.
- 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв наростити постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1 A5 на тлі останніх повідомлень про втрату на фронті кількох танків Leopard 2.